Элемент БПЛА обнаружили на балконе жилого дома в Туле

В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле был обнаружен элемент БПЛА. Он обезврежен специалистами и изъят для дальнейшего уничтожения, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет. Ранее эвакуированные жильцы дома вернулись в свои квартиры.

Губернатор уточнил, что ночью над Тульской областью были уничтожены пять украинских беспилотников.

В ночь на 23 июля на территории региона, помимо опасности атаки БПЛА, дважды объявляли ракетную опасность.