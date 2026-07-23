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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге бизнесмена отправили в колонию за хищение 51 миллиона федеральных денег

Чкаловский районный суд вынес приговор единственному участнику и директору ООО "Вест" Борису Садчикову, признав виновным в хищении более 51 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с ноября 2017-го по июнь 2018 года Садчиков похищал средства из федерального бюджета. Все началось в 2017 году, когда между государственным заказчиком – ФКУ "Уралуправтодор" и генподрядчиком АО "ДЭП № 8" был заключен контракт на ремонт двух путепроводов через железную дорогу на 23-м км автомобильной дороги Р-351 "Екатеринбург – Тюмень". Последний заключил договоры субподряда с подконтрольным Садчикову Б.В. ООО "Вест", который должен был договориться с ОАО "РЖД" о предоставлении так называемых технологических "окон" – периодов временного перекрытия движения поездов.

Зная о количестве и стоимости технологических "окон", Садчиков решил не оплачивать их в полном объеме, а изготовил фиктивные акты об оказанных услугах от имени ОАО "РЖД". В документах сообщалось о количестве и стоимости предоставленных "окон", многократно завышенные по сравнению с фактическими.

На основании подложных актов об оказанных услугах в документы о приемке работ были внесены недостоверные данные о затратах на закрытие железнодорожных путей. Эти документы были представлены генеральному подрядчику и заказчику, которые оплатили услуги за счет средств федерального бюджета.

Суд признал Бориса Садчикова виновным по ч. 7 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение, связанное с преднамеренным неисполнением обязательств в предпринимательской деятельности в особо крупном размере" и приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

Теги: Екатеринбург, ООО Вест, хищение, мошенничество, суд, приговор


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