Названы самые популярные у российских пенсионеров автомобили

Российские пенсионеры (мужчины 65+ и женщины 60+) отдают предпочтение полноприводным "Нивам". Об этом свидетельствуют данные страховок ОСАГО и КАСКО, передает ТАСС со ссылкой на "Росгосстрах".

"В эпоху активного долголетия российские пенсионеры предпочитают машины с полным приводом. Как показывает анализ договоров ОСАГО и КАСКО, заключенных в этом году клиентами "Росгосстраха", и у мужчин старше 65 лет, и у женщин старше 60 лет особой популярностью пользуются различные модификации знаменитого внедорожника от "Автоваза": классический ВАЗ 2121 и его сегодняшняя версия Niva Legend, а также Chevrolet Niva и Niva Travel", - сообщили в страховой компании.

По договорам КАСКО наибольшей популярностью у пенсионеров пользуется Lada 2190 Granta.

Страховщики отмечают, что пенсионеры не очень часто попадают в аварии – на долю возрастных автомобилистов приходится около 10% заявлений по ОСАГО.