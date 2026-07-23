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Фото: Накануне.RU

Россия и Китай создали международную организацию для развития ИИ

Китай и еще 28 стран, включая Россию, Бразилию и ЮАР, подписали 16 июля масштабное соглашение в сфере искусственного интеллекта. В Шанхае прошел технологический форум, где глава КНР Си Цзиньпин объявил о создании Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. От лица России подпись под документом поставил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Новое соглашение создает основу для партнерства, но не заставляет страны использовать конкретные иностранные программы. Участники планируют обмениваться опытом, запускать общие исследовательские проекты и внедрять технологии в сельское хозяйство, медицину и промышленность. При этом документ не обязывает государства передавать друг другу исходные коды или секретные разработки. Каждая страна продолжает работать по своим законам и защищает собственные интересы.

Минцифры России поясняет, что участие в этой организации поможет стране развивать международные связи и одновременно укреплять свою независимость в технологиях. Россия хочет продвигать на мировом рынке отечественные нейросети и участвовать в создании общих правил безопасности для искусственного интеллекта.

Соглашение не открывает российский рынок для китайских или других иностранных моделей ИИ автоматически. Если компании решат запустить совместный проект, они будут заключать отдельные договоры. В приоритете у государства остаются российские разработки и информационная безопасность страны, поэтому любые зарубежные технологии пройдут проверку на соответствие национальным требованиям.

Ранее сообщалось, что главной проблемой искусственного интеллекта эксперты называют "галлюцинации" - склонность нейросетей выдумывать несуществующие факты и цитаты ради сохранения логики текста, что Наталья Касперская и Джимми Уэйлс считают опасной дезинформацией и угрозой для образования. Несмотря на эти риски, глава Сбербанка Герман Греф активно поддерживает внедрение ИИ в школы и научную деятельность, утверждая, что будущая эффективность ученых напрямую зависит от умения работать с алгоритмами для анализа огромных массивов данных.

Теги: интеллект, нейросеть, система


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