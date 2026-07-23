На Южном Урале ночью утонули двое людей

В Челябинской области утонули двое людей. Они погибли ночью.

В Магнитогорске на реке Урал 36-летний мужчина отдыхал с друзьями на берегу. Ушёл купаться и не вернулся. Вскоре спасатели нашли его тело на глубине в 3 м в 4 м от берега.

Аналогичный случай произошёл в посёлке Ильинка Кизильского муниципального округа также на реке Урал. 48-летний мужчина ушёл купаться и пропал. Очевидцы заметили тело в 3 м от берега – оно плавало на поверхности воды. По предварительным данным, оба южноуральца в момент смертельного купания были пьяны, сообщает управление МЧС по Челябинской области.