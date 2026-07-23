В Нижнем Тагиле открылось второе в регионе паллиативное отделение для детей

В Нижнем Тагиле в стационаре Детской городской больницы открылось профильное отделение для детей с паллиативным статусом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Отделение рассчитано на 10 мест, помимо палат и игровой комнаты, в нем также обустроена комната для родителей, где те могут отдохнуть во время проведения процедур. На ремонт помещений и их оснащение из регионального бюджета было выделено свыше 45 млн рублей.

"Это большое событие, которое очень важно и для нас, медиков, и для близких 183 юных пациентов Горнозаводского округа, имеющих сегодня паллиативный статус. Это дети с серьезными заболеваниями, как правило, врожденными, генетическими, и основная задача паллиативного отделения — облегчение их состояния. Раньше родители либо сами справлялись в домашних условиях с этой ситуацией при консультативной поддержке докторов, либо ездили в Детский хоспис в Екатеринбурге. Теперь мы по заданию Дениса Владимировича приближаем эту помощь к жителям территорий", — рассказала замгубернатора, министра здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Здание стационара Детской городской больницы Нижнего Тагила было построено в 1966 году. В 2024 году стартовал капитальный ремонт, в рамках которого был обновлен приемный покой, а также неврологическое и физиотерапевтическое отделения.