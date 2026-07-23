Охота на мэров: в штате Морелос застрелили еще одного чиновника

В мексиканском городе Темоак преступник застрелил мэра Валентина Лавина на рабочем месте. Сейчас Генеральная прокуратура страны ищет убийцу. На Лавина уже нападали с оружием в январе этого года, но тогда он выжил, пишет "Ъ" со ссылкой на CBS News.

Город Темоак находится в штате Морелос. В этом районе постоянно воюют наркокартели. Погибший мэр входил в партию президента Клаудии Шейнбаум.

С 2006 года, когда власти начали активную борьбу с наркоторговлей, преступники убили почти 100 мэров по всей стране. Новое правительство пришло к власти в октябре 2024 года. С того момента жертвами стали уже 14 глав городов. В 2026 году погибли трое, включая Лавина.

Самым громким случаем стало убийство Карлоса Мансо, мэра Уруапана, в ноябре прошлого года. Мансо активно боролся с наркомафией. Киллер застрелил его во время праздника День мертвых. После этого люди вышли на улицы, что привело к массовым протестам и дракам с полицией.

Сообщалось, что рейтинг Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня: его работу не одобряют 62% американцев, а общая поддержка замерла на отметке 37%. Согласно опросу Washington Post, ABC News и Ipsos, главной причиной падения популярности стала война с Ираном и последовавшие за ней экономические проблемы - рост цен на бензин и высокая стоимость жизни.