Пермяков просят не купаться в загрязненных нефтепродуктами реках Мулянка и Пыж

Пермяков просят не купаться в загрязненных нефтепродуктами реках Мулянка и Пыж и не выгуливать рядом с ними домашних животных. Также не рекомендуют использовать воду из обеих рек для бытовых нужд. Сообщение об этом опубликовало Минприроды Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Разлив нефти произошел в ночь на 18 июля. На территории "Манки Ривер Парк" развернули спасательный штаб для зверей и птиц. 21 июля разлив удалось локализовать. Продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов.

Активные работы сейчас ведут на реке Пыж в районе дома по улице 1-ой Пыжевской, 10 и на трех участках реки Мулянки: у моста на Шоссе Космонавтов, рядом с банком и вблизи базы отдыха "Манки-Парк".

К работе привлечены дополнительные силы и средства. Задействованы 135 человек и 25 единиц техники. На водной глади работают лодки-нефтесборщики, пороговые и барабанные скиммеры, а также мощные мотопомпы. На суше развернута тяжелая техника — самосвалы, экскаваторы-погрузчики, бульдозеры и передвижные комплексы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

Ведется работа по предотвращению попаданию загрязнения в реку Кама.