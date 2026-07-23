Александр Берчук покинул пост главы Невьянска

Напомним, Александр Берчук занимал должность главы округа с марта 2017 года.

Заявление о прекращении своих полномочий 64-летний градоначальник подал в думу самостоятельно. По данным СМИ, причиной сам Берчук называет состояние здоровья. Как сообщает депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, депутаты утвердили отставку единогласно.

Александр Берчук ушел с поста главы Невьянского муниципального округа. Соответствующее решение на сегодняшнем внеочередном заседании приняли депутаты местной думы.



