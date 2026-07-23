В России снижается потребление мобильного интернета

В России сокращается потребление мобильного интернета. По итогам года падение трафика может составить 5-10%. В прошлом году такого тренда не было, отмечают участники рынка.

В 2025 году в среднем абонент потреблял 24ГБ мобильного интернета в месяц. Но в первом полугодии 2026-го ситуация изменилась, в том числе на фоне постоянных ограничений доступа к мобильной сети, пишут "Ведомости". Так, "Сбермобайл" фиксирует снижение мобильного трафика на 22%. В отдельных регионах (Курская область, Краснодарский край и др.) снижение составило более 40%. В Москве и Подмосковье трафик снизился почти на треть, в Петербурге и Ленобласти – на 18%.