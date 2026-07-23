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Фото: Накануне.RU

Придавило березой во время сплава: подробности гибели туристки на Урале

В полиции и Следственном комитете раскрыли подробности гибели туристки на Среднем Урале. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел вечером 22 июля на берегу реки Чусовая. На 62-летнюю женщину из-за сильного порыва ветра упало дерево и она погибла.

Как уже установлено в ходе следствия, женщина в составе группы туристов осуществляла сплав по Чусовой, организованный одной из частных компаний. В ходе сплава участники остановились на берегу реки и разбили палаточный лагерь.

"Началась гроза, сопровождавшаяся сильным порывистым ветром. Туристы, укрываясь от дождя, разошлись по палаткам. Из-за мощного порыва ветра береза, стоявшая рядом с палаткой, в которой находилась указанная женщина, упала. Женщине в результате падения дерева были причинены травмы, не совместимые с жизнью", - рассказали в СК.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, погибшей оказалась жительница Невьянска.

"В поход, ставший для женщины роковым, она отправилась вместе со своим 43-летним сыном, также проживающим в Невьянске. Всего в составе группы, осуществлявшей сплав по одной из самых популярных для такого экстремального вида досуга рек – Чусовой – находилось более 100 человек. По всей видимости, изменчивая уральская погода и недосмотр со стороны организаторов мероприятия в очередной раз привели к трагическому исходу", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновным грозит до 6 лет лишения свободы. По делу проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Изучаются документы, касающиеся организации похода и деятельности туристической компании. Проводятся экспертные исследования.

Теги: сплав, береза, Чусовая, туристка, полиция, СК


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