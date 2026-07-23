Деревья падали прямо на палатки. Ураган на Чусовой разнес туристический лагерь

Туристический лагерь на камне Омутной на реке Чусовая (Свердловская область) накрыло ураганом. В результате происшествия погибла женщина, еще одна - пострадала. Об этом в своих соцсетях рассказал руководитель проекта "Большая уральская тропа" Вячеслав Пестриков.

По его словам, трагедия произошла вчера, 22 июля. Сильный ветер повалил деревья прямо на палатки.

"Погода нынче просто дичает и делает туризм на Среднем Урале испытанием", - отметил Пестриков.

Как уже установлено в ходе следствия, группа туристов осуществляла сплав по Чусовой, организованный одной из частных компаний. Всего в составе группы находилось более 100 человек.

В МЧС подтвердили информацию о трагедии. Ураган повалил деревья прямо на двух женщин: одна из них скончалась на месте, вторая - получила перелом голени и была доставлена бригадой СМП в Демидовскую городскую больницу.

Туристическая группа в МЧС России не регистрировалась.