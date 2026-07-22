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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Награды Думы Астраханской области работникам торговли Камызякского района вручил Игорь Мартынов

Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечают День работника торговли - сферы, которая объединяет миллионы людей и вносит значительный вклад в развитие экономики страны. В преддверии профессионального праздника Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов встретились с руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями и ветеранами торговой отрасли муниципалитета.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Торговля традиционно остаётся одной из экономически и социально значимых сфер для Астраханской области: она связывает производителя и покупателя, создаёт рабочие места, формирует доходы бюджета и напрямую влияет на качество жизни людей. В структуре занятости населения Астраханской области сфера оптовой и розничной торговли стабильно занимает второе место, уступая только сельскому хозяйству, и охватывает около 13,5% от всех занятых в экономике жителей.

В Камызякском районе на долю торговли приходится более 27 % от общего количества зарегистрированных предприятий, что делает этот сектор лидером по числу хозяйствующих субъектов. В 2025 году оборот розничной торговли составил 2 606,89 млн. рублей. На территории муниципалитета действует более 310 торговых предприятий, в том числе - сетевого формата. В этом году в эксплуатацию на территории Камызяка введены еще два новых торговых объекта - пекарня и рыбный магазин.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе встречи Председатель областной Думы Игорь Мартынов поздравил представителей отрасли с наступающим праздником и вручил награды регионального парламента.

«Благодаря вашей профессиональной деятельности решается одна из важнейших социальных задач – обеспечение условий для комфортной жизни населения. Своим опытом, трудолюбием, самоотдачей, преданностью делу вы вносите значительный вклад в стабильное экономическое развитие Камызякского района и Астраханской области», - отметил спикер Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм представители районных торговых компаний, индивидуальные предприниматели и ветераны отрасли были награждены Почётными грамотами, Благодарственными письмами регионального парламента и главы райо

Теги: игорьмартынов, дума астраханской области, награждение, работники торговли


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