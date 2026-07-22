Суд признал невменяемым уральца, напавшего на здание СК

На Среднем Урале суд вынес приговор мужчине, который прошлой весной напал на здание Следственного комитета. Ему назначили принудительное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 19 марта 2025 года в Нижнем Тагиле. Пьяный уралец умышленно разбил головой стекло входной группы здания районного следственного отдела СК.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, в тот момент мужчина находился в состоянии временного психического расстройства и не мог осознавать своих действий. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности за вандализм, назначив принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Как отметили в инстанции, сам уралец также согласился с необходимостью лечения.