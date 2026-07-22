В Югре таксисты стали реже соглашаться на дальние поездки из-за лимитов на продажу бензина

Очереди на заправках и лимиты на продажу бензина в Югре осложнили работу таксистов. Из-за риска остаться с пустым баком водители стали реже соглашаться на дальние поездки, сообщает Neft со ссылкой на представителя "Союза работников такси" Василия Суворова.



В ХМАО и в целом по России основной проблемой для таксистов становятся лимиты на отпуск бензина и очереди на АЗС, что грозит пассажирам долгим ожиданием машины. Нехватка топлива вынуждает водителей разбивать смену и перерабатывать, а очереди могут привести к опозданию к клиентам. Кроме того, водители стали реже брать дальние поездки из-за риска остаться без топлива на трассе и невыгодности обратного пути "вхолостую".



При этом югорским таксистам выделяют 40 литров бензина – по оценке эксперта, этого должно хватить для бесперебойной работы. Прямого влияния роста цен на стоимость поездки эксперт не видит, поскольку ее назначают агрегаторы – пока они не пересматривают тарифы. Однако сокращение числа водителей на линии, спровоцированное текущей ситуацией, может отразиться на стоимости такси. Суворов призвал агрегаторы поддержать перевозчиков, договорившись с сетями АЗС об увеличении лимитов или создании "зеленых коридоров" для такси.