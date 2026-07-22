Призывника из Екатеринбурга отправили в колонию за попытку избежать армии через фейковую операцию

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Владимиру Соколову, признав виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере с целью избежать службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что зимой 2025 года Соколов обратился к знакомому, который предложил за деньги организовать получение фиктивных медицинских документов, дающих отсрочку от армии. О дальнейших событиях мы писали ранее. Через нескольких посредников удалось найти врача, который провел призывнику "операцию", наложил швы и оформил фиктивные документы, которые планировалось передать в военный комиссариат.

Суд квалифицировал действия Соколова как дачу взятки должностному лицу (врачу) через посредника в крупном размере. Отметим, что таковой является сумма от 150 тыс. рублей, при этом осужденный передал взятку в размере 675 тыс. рублей.

Сам подсудимый во время заседания признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, а также данных о личности, суд назначил Владимиру Соколову наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Помимо этого, екатеринбуржца обязали выплатить штраф в размере 1 млн 350 тыс. рублей. Также суд конфисковал мобильный телефон и сумму, эквивалентную размеру взятки, - 675 тыс. рублей.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток.