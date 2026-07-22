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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер, Крашенинников, Бабушкина и Ивачев. ЦИК РФ сообщил, сколько зарабатывают кандидаты в депутаты Госдумы

Стало известно, какой доход имеют кандидаты в депутаты Госдумы от Свердловской области. Среди них губернатор Денис Паслер, председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, действующий депутат думы Павел Крашенинников и многие другие. Сведения о доходах и имуществе кандидатов опубликовала Избирательная центральная комиссия РФ (ЦИК РФ).

Самым богатым от региона кандидатом считается Павел Крашенинников. Его доход за 2025 год составил 12 млн 739 тыс. 305,18 рублей. Из имущества у него числится земельный участок в Московской области на 3 тыс. 312 кв.м., частный дом в 483 кв.м., квартира в Москве на 185,7 кв.м., а также доля 0,25 в еще одной квартире размером 236,5 кв.м. В его распоряжении также находится семь банковских счетов, на которых на момент декларации находилось 6 млн 105 тыс. 126 рублей.

Следующая в списке Людмила Бабушкина с доходом в 11 млн 792 тыс. 462,70 рублей за прошлый год. В ее владении четыре земельных участка на Среднем Урале размером 45, 1 тыс. 206, 1 тыс. 629 и 1 тыс. 785 "квадратов", жилой дом на 108,9 кв.м. и три квартиры на 47,1 кв.м., 51,6, а также 87,1 "квадрат". Помимо этого, Бабушкина владеет нежилым помещением на 25,6 кв.м., нежилым зданием на 24 кв.м. и 3 млн 254 тыс. 328,90 рублями на девяти банковских счетах.

За спикером регионального заксобрания следует губернатор Денис Паслер, чей доход составил 11 млн 87 тыс. 949,93 рубля. Среди его имущества: половина земельного участка в Москве площадью 1 тыс. 829 кв.м. и половина частного дома площадью 555 кв.м., а также участок в Свердловской области на 936 кв.м. Также глава региона владеет двумя автоприцепами РЕСПО M33L 2009 года и СКИФ 811001 2008 года. В отличие от остальных, у Паслера всего один банковский счет, на котором числится всего 4 тыс. 26,53 рубля.

Следующим идет депутат Госдумы от "Новых людей" Александр Демин с доходом в 11 млн 32 тыс. 606,80 рублей. Из имущества у него земельный участок на 1,5 кв.м. и жилой дом на 152,5 кв.м. в Московской области, автомобиль KIA SP2 (SELTOS), 2020 г. и шесть банковских счетов, где лежит 233 тыс. 906 рублей.

В пятерку лидеров попала и депутат Госдумы Жанна Рябцева, успевшая заработать в прошлом году 8 млн 264 тыс. 754,50 рублей. Помимо этого, она владеет двумя квартирами в Свердловской области на 131,7 кв.м. 43 кв.м. На момент декларации на ее трех банковских счетах хранилось 187 тыс. 550,37 рублей.

Глава Свердловского РО КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев в 2025 году получил 8 млн 184 тыс. 171,40 рубля. В его собственности квартира площадью 92,6 кв.м. и шесть банковских счетов с общей суммой 178,8 тыс. рублей.

Самым скромным кандидатом в депутаты стала военврач Дарья Светяш, чей доход в прошлом году составил всего 1 млн 339 тыс. 657,92 рубля. Из имущества у нее только автомобиль KIA RIO 2020 года. При этом, она имеет восемь банковских счетов, на которых хранятся 83 тыс. 717,36 рубля.

Теги: Паслер, Крашенниников, Бабушкина, ЕР, Госдума, доход


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