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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области раскрыта схема мошенничества с трек-номерами почтовых отправлений

На Южном Урале полицейские раскрыли новую схему интернет-мошенничества. Злоумышленники используют легенду о согласовании доставки товаров с популярных маркетплейсов, заранее готовя "подтверждающие" трек-номера.

Схема начинается со звонка неизвестного, который представляется сотрудником службы поддержки сервиса доставки. Звонящий говорит собеседнику, что на его имя якобы оформлен и оплачен заказ в одном из маркетплейсов. Для придания легенде достоверности аферисты заявляют, что из-за сбоев работы складов маркетплейса все заказы перенаправляют и переупаковывают в логистической компании, из-за чего надо уточнить удобный адрес пункта выдачи.

Главный акцент новой схемы заключается в предварительной подготовке мошенников. Чтобы завоевать абсолютное доверие потенциальной жертвы, они заранее формируют в официальном приложении или на сайте службы доставки электронную онлайн-заявку на отправку посылки.

В результате звонящий уверенно называет действующий трек-номер. При попытке проверить информацию на официальном портале логистической компании трек-номер действительно отображается как существующий. Однако тут речь идёт о предварительном оформлении черновика отправления, которое может бесплатно создать любой пользователь интернета без фактической сдачи груза в пункт приема и без его оплаты.

Убедив гражданина в реальности существующей отправки, лжеоператор переходит к финальной стадии обмана. Под предлогом уточнения способа выдачи заказа и подтверждения личности аферисты просят продиктовать персональные данные – реквизиты паспорта или СМС-код, поступающий на телефон. Получив их, злоумышленники получают доступ к личным кабинетам жертв на портале госуслуг или в банковских приложениях, сообщает южноуральское управление МВД.

Теги: УМВД, полиция, мошенничество


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