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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал уральца за убийство 13-летней давности

На Среднем Урале суд арестовал обвиняемого в убийстве, совершенном 13 лет тому назад.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 23 апреля 2013 года в одной из квартир в Артемовском был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда вычислить убийцу не удалось и следствие было приостановлено.

Уже в наши дни подозреваемый был задержан. В суд поступило ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Артемовский городской суд арестовал уральца на период предварительного следствия. Мера пресечения избрана на срок 2 месяца.

Наручники(2022)|Фото: Накануне.RU

Некоторые подробности этого дела Накануне.RU рассказали в Следственном комитете РФ по Свердловской области. Как было установлено, в апреле 2013 года обвиняемый прибыл из Асбеста в Артемовский к своему отцу, после чего мужчины стали распивать спиртное в квартире дома по улице Гагарина. В какой-то момент между родственниками возник конфликт. Уралец нанес своему отцу несколько ударов ножом, в результате чего тот скончался на месте.

После этого убийца ушел из квартиры, прихватив с собой нож. От орудия преступления он в дальнейшем избавился и уехал на электричке в Екатеринбург, а затем к себе в Асбест.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, задержан подозреваемый был в Асбесте сотрудниками уголовного розыска ОМВД России "Артемовский".

"Мужчина признался в содеянном и рассказал сыщикам об обстоятельствах совершенного преступления. После доставления в Артемовский по месту проведения следственных мероприятий гражданин был передан нашим коллегам из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.

Сейчас проводится расследование.

Теги: суд, убийство, арест, Артемовский


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