В Краснодаре скончалась девушка, пострадавшая при атаке ВСУ на склад Wildberries

В больнице скончалась девушка, пострадавшая в результате атаки ВСУ на складской комплекс Wildberries в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев

По его словам, еще трое пострадавших остаются в медучреждениях.

Кондратьев добавил, что пожар на складском комплексе локализовали. Рядом с ним находились школьные автобусы, они повреждены, часть транспорта отправят на ремонт.

Другой пожар – на нефтебазе в Армавире – потушили. Там погиб охранник.

"Мы максимально прикрываем критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия, - написал Кондратьев в Telegram-канале. - Поручил коллегам совместно с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой".

Ранее, в ночь на 18 июля, дроны атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. В Электростали ранения получили 57 человек. В Котовске погибли семь сотрудников WB, еще 25 человек пострадали.