Володин: Тот, кто уехал за рубеж, не может представлять никакую политическую оппозицию

Госдума одобрила законопроект об ограничениях для уехавших россиян, которые уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания за ряд правонарушений.

Согласно документу, будет создан специальный реестр граждан России, которые уехали за границу, при этом внутри страны обвиняются в дискредитации армии, участии в нежелательных организациях, нарушении закона об иноагентах.

Такие граждане не смогут регистрироваться как ИП и самозанятые, их счета и средства в российских банках будут замораживаться. Им будут отказывать в кредитовании, их права на управление автомобилем и регистрацию транспорта будут аннулированы. Госуслуги они не смогут получать в электронном виде. Банки не будут предоставлять им доступ к своему ПО для перевода средств.

Решение о том, вносить ли россиянина в реестр, будет принимать Министерство юстиции РФ.

Комментируя законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") обвинил уехавших в предательстве.

"Уехавшие за рубеж и вредящие своей стране не могут считаться политической оппозицией. Это предатели и преступники. Оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, не может представлять никакую политическую оппозицию", - заявил Володин. По его словам, в Госдуме представлено несколько оппозиционных политических фракций и это "конструктивная оппозиция".