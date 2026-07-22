СМИ: Собака напала на семилетнего внука Дарьи Донцовой

В Подмосковном селе Дубцы собака напала на семилетнего мальчика, который оказался внуком писательницы Дарьи Донцовой, передает Baza.

По данным источника, мальчик играл у ворот дома, когда на него набросилась собака местного жителя. Животное повалило ребенка и стало кусать за голову, хозяин, по словам очевидцев, не пытался оттащить собаку. Мальчика спас случайный прохожий, который прогнал собаку, при этом сам был укушен.

Ребенка экстренно доставили в больницу, где наложили швы на рваные раны головы.