В Челябинской области наказан серийный убийца

В Коркино 57-летний местный житель осуждён за убийства пяти женщин, совершенные более 20 лет назад.

Преступления он совершил в 2004-07 гг. Ночью и утром в Металлургическом районе Челябинска в безлюдных местах он нападал на женщин и бил их ножом. После убийств похищал у жертв личные вещи.

Приговор – 13 лет 3 месяцев колонии строгого режима. Удовлетворён иск потерпевшего о взыскании морального вреда в 3 млн руб., сообщает прокуратура Челябинской области.