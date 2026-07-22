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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми за отравление более 90 выпускников будут судить шеф-повара

Прокурор города Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шеф-повара организации общественного питания. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По версии следствия, в июне 2025 года в одном из банкетных залов города Перми и на площадке для проведения выездных мероприятий на территории Пермского района проходили торжественные выпускные нескольких образовательных учреждений. Питание и выездное обслуживание выпускников и других гостей осуществлялось организацией, шеф-поваром которой являлась обвиняемая. В силу должностных обязанностей она несла ответственность за соблюдение санитарных норм и технологического процесса приготовления пищи.

В результате ненадлежащей организации обвиняемой работы по соблюдению технологии приготовления различных блюд и нарушений иных санитарных правил более 90 участников выпускных заболели в связи с попаданием в организм бактерий сальмонеллы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мотовилихинский районный суд города Перми.

Теги: White Hall, банкетный зал, отравление, выпускники


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