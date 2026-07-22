54 тысячи свердловчан оформили запрет на сделки с недвижимостью без личного участия

Около 54 тысяч жителей Свердловской области оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Росреестра региона.

Запрет оформляется в целях защиты от мошенников. Это можно сделать двумя способами: через портал Госуслуг или в офисе многофункционального центра (МФЦ).

После подачи заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Если же в Росреестр будут поданы документы без личного участия собственника недвижимости, рассматриваться они не будут, их вернут обратно заявителю.

"Во II квартале 2026 года в управление поступило 53 тысячи 589 заявлений о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника. Данный показатель увеличился в 5,1 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10 тысяч 320)", - отметил руководитель свердловского Росреестра Игорь Цыганаш.

Управление рекомендует вносить в ЕГРН сведения об адресе электронной почты, либо актуализировать его, если почта поменялась. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра, на портале Госуслуг или в МФЦ.

"На электронную почту будут поступать все уведомления о совершающихся сделках и изменениях в отношении объектов недвижимости. Если правообладатель получит такое сообщение от Росреестра и окажется, что ни он, ни его представители никаких документов не подавали, он сможет оперативно уведомить об этом ведомство, и сделка не состоится", - пояснили в управлении.

Ранее владельцев загородных участков в Свердловской области предупредили о новой схеме мошенников, направленной на кражу личных данных.