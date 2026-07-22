Жителям Краснодара рекомендовали пользоваться респираторами из-за пожара на складе Wildberries

Жителям Краснодара рекомендовали носить на улице маски и респираторы, чтобы защититься от последствий пожара на складском комплексе компании Wildberries. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Гражданам посоветовали реже выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, больше пить.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке ВСУ на складской комплекс в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара. В работах задействованы 105 человек и около 40 единиц техники. Также для тушения огня привлекут вертолет.