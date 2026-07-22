Сергей Кравчук вручил награды победителям конкурса «Хабаровская марка» в номинации «Продовольственные товары»

Мэр Хабаровска подвёл итоги конкурса «Хабаровская марка» в номинации «Продовольственные товары» и провел церемонию награждения победителей.

Теперь у предпринимателей- победителей есть право маркировать свои товары специальным знаком, который свидетельствует о качестве продукции. Торжественная церемония прошла в малом зале администрации города. Победителям вручили Благодарственные письма.

У членов жюри конкурса была непростая задача – отобрать лучшие образцы продукции и определить, какие станут победителями в своей группе, но они успешно справились. Участники конкурса получили заслуженные награды.

«Результаты прошедшего конкурса – это признание эффективной работы всех трудовых коллективов и каждого сотрудника предприятий. Вы – настоящие профессионалы своего дела и патриоты нашего города, которые трудятся на благо его жителей и всей России. Благодаря вашему упорному труду, предприятия пищевой промышленности Хабаровска стабильно работают, сохраняют рабочие места и выпускают качественную продукцию, в том числе в рамках программы импортозамещения», – обратился к присутствующим глава города Сергей Кравчук.