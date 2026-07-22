Юрий Бурлачко рассказал о масштабных проектах обновления коммунальной инфраструктуры Кубани

"Для большинства краевых ведомств разгар курортного сезона – это время особой ответственности. Обеспечение комфорта и безопасности жителей и гостей региона приоритетная задача, в том числе и для жилищно-коммунальных служб. Отмечу, что для работников ЖКХ лето остается жарким вне зависимости от погодных условий. С одной стороны, наступает период интенсивных строительно-монтажных и ремонтных работ, когда после весенней распутицы можно завершить уже начатые проекты и приступить к реализации новых. И в то же время колоссальную нагрузку испытывают старые инженерные коммуникации, что, к сожалению, приводит к увеличению числа аварий, на ликвидацию которых необходимо оперативно перебрасывать дополнительные силы и средства", - отметил на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Несмотря на объективные трудности и непростую экономическую ситуацию, обновление водопроводных и канализационных сетей на Кубани продолжается. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края привел несколько примеров масштабных проектов в этой сфере.

Так, в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Краснодарском крае на разных этапах реализации находится 140 сооружений и более 176 км сетей соответствующей инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 – 2028 годы.

В краевой столице строится вторая очередь главного канализационного коллектора. Стоимость проекта – порядка 20 млрд рублей. Он закроет вопрос водоотведения для более 1,2 млн жителей Краснодара.

На Черноморском побережье будут обновлены 22 канализационно-очистных сооружения общей стоимостью 91 млрд рублей.

"Все это – фундамент нашего общего комфортного будущего. Наша задача по максимуму использовать имеющиеся у нас ресурсы и возможности для достижения поставленных целей", - подчеркнул Юрий Бурлачко.