Екатеринбурженку, имеющую доступ к гостайне, наказали за попытку покинуть страну

Жительница Екатеринбурга оказалась перед судом за попытку отдохнуть за границей. Из-за доступа к гостайне со степенью "совершенно секретно" на прошлом месте работы ей временно запретили покидать Россию.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, много лет женщина трудилась на одном из оборонных предприятий Екатеринбурга и имела оформленный допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В феврале 2025 года она уволилась, а перед этим подписала документ, ограничивающий ее право на выезд из страны на следующие пять лет - до 29 января 2030 года. При этом никаких попыток оспорить это ограничение или получить специальное разрешение на выезд она не предпринимала.

В сентябре того же года екатеринбурженка отдыхала в Сочи, но в какой-то момент решила отправиться в соседнюю республику. На пункте пропуска "Адлер-авто" она показала пограничникам паспорт, собираясь пересечь границу с Республикой Абхазия. В выезде ей отказали, а после и в отношении нее и вовсе возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 283.2 УК РФ "Покушение на выезд из Российской Федерации гражданина, допущенного к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено".

В судебном заседании женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд также учел целый ряд смягчающих обстоятельств: возраст, состояние здоровья, уход за близким родственником, а также активную благотворительную деятельность. На основании ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) ей назначен штраф в размере 25 тыс. рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.

Допуск к государственной тайне — это серьёзная ответственность, которая сохраняется и после расторжения трудового договора. Игнорирование подписанных обязательств и ограничений на выезд за рубеж влечёт уголовную ответственность.