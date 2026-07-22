В Нижневартовском районе снова введен режим ЧС из-за пожаров

В Нижневартовском районе вновь введен режим ЧС и запрет на посещение лесов, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за жаркой погоды в лесах снова ухудшилась пожароопасная обстановка. За последние сутки зарегистрировано 13 лесных пожаров, один из них ликвидирован. Всего же на сегодняшний день в Югре действуют 25 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Белоярском и Березовском районах на общей площади 2544,12 га. Шесть из них локализованы на общей площади 585,42 га.

Участие в тушении принимают 346 человек.

Напомним, режим "Чрезвычайная ситуация" уже действовал в Нижневартовском районе с 27 июня до 18 июля.