Екатеринбуржец незаконно захватил овощную яму

Судебные приставы вернули жителю Екатеринбурга нежилое помещение, силой захваченное другим горожанином. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Должник отказался от освобождения помещения - овощной ямы по ул. Рассветная, 12, после чего было возбуждено исполнительное производство об ее изъятии. Но и решение суда должник тоже отказался исполнять. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а от нарушителя потребовали съехать в указанный срок.

После очередного отказа, приставы оформили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". За неисполнение требования также был составлен протокол по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ.

После этого взыскателю предложили помочь с исполнением решения суда за его счет, а все расходы затем законно переложить на должника, на что тот согласился. Замок на двери помещения был демонтирован и заменен на замок взыскателя, дверь опечатали. Решение суда исполнено в полном объеме.