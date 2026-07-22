Вашингтон отказался передавать Киеву утвержденную военную помощь на $400 млн

Администрация США отказалась передавать Украине $400 млн дополнительной военной помощи, утвержденной Конгрессом. Об этом заявил сенатор Дик Дурбин.

"План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году", – сказал сенатор на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса. Его слова приводит ТАСС.

Американская администрация проинформировала законодателей, эти средства не будут доступны до тех пор, пока к власти не придет следующий президент США, добавил Дурбин.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа прекратила перенаправление уже обещанной Украине военной техники после начала ударов по Ирану.