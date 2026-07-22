В Свердловской области стало в три раза меньше поддельных купюр

В первом полугодии 2026 года в Свердловской области была обнаружена 21 фальшивая купюра. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Центробанка.

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Как отмечают банкиры, это почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выявлено 59 поддельных банкнот. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей: за шесть месяцев этого года было обнаружено 14 фальшивок. Следующие по популярности у фальшивомонетчиков идут купюры номиналом 1 тысяча рублей, найдено пять таких подделок.

Также в первом полугодии обнаружена одна поддельная монета. Ее номинал не уточняется.

Больше половины купюр были выявлены кредитными организациями.

"Это говорит о высокой ответственности сотрудников банков – заподозрив фальшивку, они сдавали ее в полицию и помогали проводить работу "по горячим следам", - отметила эксперт Уральского ГУ Банка России Елена Фомина.