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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменцы жалуются на запах от Туры и на воду из-под кранов. Водоканал заявляет, что всё соответствует стандартам

Жители Тюмени жалуются на воду из-под кранов с запахом гнили в Росводоканал, Роспотребнадзор, в мэрию и губернатору. Жалобы опубликованы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Местные жители массово жалуются на невыносимый запах воды в квартирах. По их словам, в домах портятся чайники и посудомоечные машины, а чистка зубов и стирка становятся проблемой. Люди боятся пить такую воду и вынуждены покупать бутилированную воду в магазинах.

Также жители областной столицы шокированы разливом Туры и ситуацией на набережной. По их словам, в воде плавает дохлая рыба и рядом невозможно находиться из-за отвратительного запаха.

В тюменском водоканале заявляют, что Метелевские водоочистные сооружения (МВОС) Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке. Специалисты применяют все современные технологии и абоненты получают воду, соответствующую стандартам безопасности.

"Благодаря реконструкции, которая завершается на Метелевских водоочистных сооружениях по концессионному соглашению, мы имеем технологические возможности очищать воду до нормативных показателей. Вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна. Контроль качества ресурса ведут круглосуточно аккредитованная лаборатория водоканала и Центр гигиены и эпидемиологии", — пояснил начальник отдела по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

На водоочистных сооружениях перераспределена нагрузка между водоисточниками в пользу подземного водозабора. Для повышения органолептических качеств ресурса технологи применяется углевание. Запасы реагентов пополняются еженедельно.

Теги: вода, Тюмень, водоканал, Тура


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