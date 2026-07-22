В Чите задержан мужчина, призывавший к убийству сотрудников Роскомнадзора

Задержан житель Читы, который призывал к к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в УФСБ России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, мужчина делал это из личной неприязни в отношении политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы.

По месту проживания задержанного прошел обыск. В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает ТАСС.

В апреле ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Преступники планировали подорвать автомобиль взрывным устройством. Были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке теракта.