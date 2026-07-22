США хотят видеть Владимира Путина на саммите G20 в декабре

США хотели бы видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре этого года, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. По его словам, американская сторона "транслирует соответствующий сигнал".

"Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным", - цитирует посла ТАСС.

"Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно", - добавил дипломат.

Он не сообщил, примет ли Владимир Путин в итоге участие в американском саммите.