Пожар произошел на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА

Пожар произошел на нефтебазе в Армавире в результате атаки беспилотников, его площадь составляет порядка 800 квадратных метров, сообщает администрация города в Telegram-канале.

Отмечается, что это одна из самых масштабных атак на город. Нефтеобъект в Северной промзоне был атакован по меньшей мере шестнадцатью дронами.

На месте происшествия работают все экстренные службы. "Специалисты ведут активные работы по локализации возгорания и недопущению дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.

В оперштабе Кубани сообщили, что в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, в станице Динской – в два частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также в Краснодаре БПЛА атаковали склад компании Wildberries, три человека пострадали. Помимо этого, ВСУ нанесли удар по логистическому центру компании в Невинномысске (Ставропольский край), пять человек обратились к медикам.