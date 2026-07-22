В Челябинске готовы потратить почти 168 млн на комплектующие для метротрамвая

В Челябинске объявлен аукцион на поставку комплектующих для строительства метротрамвая. Заявку на портале госзакупок оставила компания "Моспроект-3".

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Речь в закупке идёт о поставке комплектующих для запуска и ведения горнопроходческих работ тоннелепроходческим механизированным комплексом китайского производства DZ 1147 на объект "Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия "Север-Юг". Этап 1.6.8"". Заявки принимают до 5 августа. Начальная (максимальная) цена контракта – 167,98 млн руб.

Челябинский метротрамвай — система легкорельсового транспорта с подземными участками. Документацию по планировке территории для строительства утвердили в августе 2023 г. Планируется строительство двух линий – "Север – Юг" протяженностью до 10 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 45 м и "Запад – Восток", протяженностью до 7 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 15 м.