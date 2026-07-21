Роспотребнадзор направил запросы в Турцию из-за вируса Коксаки среди российских туристов

Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов, сообщают РИА Новости.

"В связи с появлением в СМИ сведений о случаях заражения российских туристов, включая детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке (Турция), Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России.