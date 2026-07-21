Жители села Енапаево в Пермском крае самостоятельно отремонтировали мост, который снесло паводком

Жители села Енапаево в Пермском крае самостоятельно отремонтировали мост, который снесло паводком, сообщил глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Хочу отдельно поблагодарить жителей села Енапаево — вы настоящие молодцы! Енапаевцы дружно вышли со своей техникой и оперативно отремонтировали мост, который был повреждён паводком. Спасибо каждому, кто не остался в стороне и помог восстановить дорожную инфраструктуру", - прокомментировал мэр.

Также к главе обратились две семьи из деревни Колтаева, дома которых пострадали от последствий паводка. Они обратились за помощью в восстановлении документов и выплат компенсаций за ущерб имуществу.