Защита оспорила приговор по первому в России делу о ЛГБТ*

Адвокаты обжаловали приговор по делу, которое стало первым в России по обвинению в причастности к ЛГБТ*. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе Центрального районного суда Оренбурга. Представители защиты заявили, что не согласны с решением суда, но детали жалобы пока не раскрывают.

29 июня 2026 года суд вынес приговор трем фигурантам - владельцу, администратору и арт‑директору бара Pose. Их признали виновными и назначили сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет в колонии общего режима. Кроме того, осужденным запретили занимать управленческие и хозяйственные должности в сфере досуга, общепита и развлечений, а также установили ограничение свободы.

По версии суда, фигуранты проводили в клубе мероприятия, чтобы поддерживать активность запрещенного сообщества. В заведении намеренно показывали посетителям, что относятся к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

* признано в РФ экстремистским и запрещено.