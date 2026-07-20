Названы фамилии кандидатов на пост главы ВСУ взамен Сырского

Названы фамилии потенциальных кандидатов на пост главы ВСУ.

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый является наиболее вероятным кандидатом на должность главнокомандующего украинской армией. Окончательное решение о замене пока не принято. Всего на эту должность рассматривают 11 кандидатов.

Больше всего шансов имеют Драпатый, командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрей Белецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол и полковник Игорь Оболенский, пишет РБК.

Ранее украинские СМИ сообщили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет отправлен в отставку в ближайшее время. На прошлой неделе в отставку был отправлен министр обороны Украины Михаил Федоров, как выяснилось – из-за конфликта с Сырским. Отставка Сырского негативно была встречена украинским обществом, во многих городах люди вышли на акции протеста и требовали возвращения Федорова на пост министра.

Федоров публично обвинил Сырского в том, что тот систематически блокировал его инициативы и реформы, в том числе по модернизации армии и изменению работы ТЦК (военкоматов). Он также утверждал, что главком не был готов к прямому диалогу, а вместо этого "плел интриги" и пытался добиться его отставки через президента Зеленского. Сам Зеленский подтвердил, что между Федоровым и Сырским был конфликт.