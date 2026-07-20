Суд отправил свердловского экс-чиновника в колонию за выращивание конопли

Бывший чиновник свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорь Крупской отправится в колонию строгого режима за производство и сбыт наркотиков. Такое решение вынес Академический районный суд Екатеринбурга. Приговор также был озвучен и его подельнику - Игорю Соколову.

Установлено, что Крупской, занимая должность начальника отдела земледелия и растениеводства в областном министерстве и имея профобразование, прекрасно разбирался в растениеводстве, что использовал для организации подпольной нарколаборатории. В эту схему он вовлек Соколова и еще одного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Все трое закупили семена наркосодержащих растений и оборудовали помещение для выращивания: утеплили его, установили системы освещения, вентиляции, дренажа и автоматического полива с таймером. Они также приобрели сушильные машины, вакуумный упаковщик и другое оснащение для переработки "урожая".

Своим "бизнесом" фигуранты промышляли с января 2023-го по декабрь 2024 года. За этот период они успели вырастить более 140 растений и получить с них свыше 21 кг наркотический средств, пока не нагрянули правоохранительные органы. При обысках изъяли большое количество запрещенных веществ и оборудование для их производства.

По решению Академического районного суда Игорь Крупской признан виновным по ч. 2 ст. 228, п. "а" ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорен к 12,5 годам исправительной колонии строгого режима.

Соколов признан виновным по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228, п. "а" ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил. На его обжалование у сторон есть 15 суток.