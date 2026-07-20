Роскомнадзор заявляет, что не блокировал работу App Store в России

Роскомнадзор не блокировал работу магазина приложений App Store в России, передает "Коммерсант" со ссылкой на ведомство. Ранее пользователи устройств Apple сообщили, что не могут получить доступ к магазину приложений, сбои зафиксировал и портал Detector 404.

Ранее из магазина приложений App Store были удалены приложения российского холдинга VK, в том числе мессенджер Max, соцсети "Вконтаке" и "Одноклассники", почтовый сервис Mail.ru. До этого в отношении холдинга VK были введены санкции в ЕС и США.