Владимир Путин официально учредил в России День хоккея

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране новый праздник - День хоккея. Теперь россияне будут отмечать его каждый год 22 декабря. Власти уже опубликовали официальный документ на правительственном сайте.

Новый праздник в календаре подтверждает, что хоккей играет огромную роль для страны. В России этот вид спорта традиционно входит в число самых популярных и массовых увлечений.

Государство выбрало дату 22 декабря не просто так. Этот день имеет символическое значение для истории и развития всего хоккейного движения в России.