На Урале прокуратура проверяет детский лагерь из-за работ подростков

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о возможном нарушении прав подростков в детском лагере.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, подростки могли привлекаться к работам с нарушением трудового законодательства в детском оздоровительном лагере "Талица". В надзорном ведомстве обещают дать оценку действиям должностных лиц этой организации.

"Прокуратура установит, соблюдались ли требования закона при оформлении трудовых отношений, обеспечении безопасных условий труда, режима рабочего времени и отдыха, а также своевременности выплаты заработной платы", - заявили в ведомстве.