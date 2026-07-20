Песков: ФРГ не делала никаких шагов для возобновления диалога с Россией

Власти ФРГ не делали каких-либо практических шагов для возобновления диалога с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва слышит много дискуссий среди европейских политиков о возобновлении диалога с Россией, в том числе – в Германии.

"Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран", - цитирует Пескова РИА Новости.

В последние месяцы в ЕС идет обсуждение о начале переговоров с Россией, но единой позиции нет. В июне в МИД РФ заявили, что европейцы должны выдвинуть конкретные идеи для переговоров по Украине, если они искренне настроены на диалог.