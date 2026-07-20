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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

Нейросеть впервые сама взломала крупную ИТ-платформу Hugging Face

Популярная площадка для разработчиков искусственного интеллекта Hugging Face 20 июля столкнулась с необычным взломом. Впервые в истории компании кибератаку от начала до конца провела автономная нейросеть, пишет "Фонтанка".

Специалисты провели расследование и восстановили ход событий. Сначала злоумышленники загрузили на сайт вредоносный набор данных. Через него ИИ-агенты проникли во внутренние системы компании, получили доступ к облачным хранилищам и захватили несколько учетных записей. Весь этот процесс прошел без участия человека - система действовала полностью самостоятельно.

Интересно, что обнаружила взломщика другая нейросеть, которая отвечает за безопасность Hugging Face. При этом инженеры компании до сих пор не знают, какую именно модель хакеры использовали для нападения.

Представители Hugging Face заявили, что автономные инструменты для взлома стали реальностью. Такие программы проводят сложные атаки на огромной скорости, а их использование почти ничего не стоит злоумышленникам. Сейчас компания уже закрыла все дыры в защите, сменила пароли в скомпрометированных аккаунтах и усилила меры безопасности.

Ранее Совет Федерации одобрил новый закон об искусственном интеллекте, который официально вводит понятия "нейросеть" и "фундаментальная модель". Власти хотят защитить права людей и помочь российским разработчикам стать независимыми от западных технологий, поэтому президент теперь будет лично утверждать стратегию развития ИИ. 

Теги: нейросеть, интеллект, интернет


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