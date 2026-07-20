В Пермском крае произошел разлив нефти в реки Пыж и Мулянка

В Пермском крае произошел разлив нефти в реки Пыж и Мулянка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды.

Причины произошедшего устанавливаются.

"Росприроднадзор совместно с Пермской природоохранной прокуратурой и сотрудниками Министерства природы проверили информацию о разливе в реках Пыж и Мулянка. На месте загрязнения установлены боновые заграждения, распространение жидкости остановлено. Ведутся работы по сбору и вывозу нефтепродуктов. Специалисты отобрали пробы воды и почвы, проводится проверка, причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

При этом, в реках обнаружили уток и других животных, покрытых нефтяной пленкой. По информации из соцсетей, добровольцы помогают пострадавшим птицам и готовятся к новым выездам. Волонтеры ищут желающих помочь. Также требуются расходные материалы.

Пункт сбора волонтеров работает у базы отдыха "Манки-Парк" по адресу: улица Встречная, 28. Организаторы советуют приезжать в одежде и обуви, которые не жалко испачкать или выбросить после работы.