В Прикамье трое мужчин и женщина снимали детское порно

20 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Прикамье трое мужчин и женщина снимали детское порно

В Пермском крае будут судить обвиняемых в ряде особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Двое жителей Чайковского и один житель Удмуртии обвиняются в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, половом сношении с лицами, не достигшими 14- и 16-летнего возраста, совершенном организованной группой, развратных действиях, совершенных организованной группой в отношении лиц, не достигших 14- и 16-летнего возраста, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Помимо этого, один из фигурантов также обвиняется в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следствием установлено, что в состав организованной группы входило трое мужчин и одна женщина. Организатор подыскивал несовершеннолетних для участия в съемках порнографических материалов. Участники группы арендовали квартиры на территории города Чайковский, закупили съемочное оборудование. В дальнейшем незаконный контент с участием несовершеннолетних организатор размещал на международных онлайн-площадках в теневом сегменте сети Интернет. Фигуранты получали доход от реализации порнографических материалов в криптовалюте, которую, впоследствии, конвертировали в рубли.

Следователи СК установили, что фигуранты привлекли к участию в съемках 10 девочек и одного мальчика в возрасте от 12 до 16 лет. Противоправная деятельность осуществлялась в период с мая 2024 по июль 2025 года.

Преступления были раскрыты в результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК России, сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и оперативных сотрудников УБК МВД России и УБК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяты интересующие следствие предметы, в том числе съемочное оборудование, компьютеры, средства связи и съемочный реквизит.

В ходе следствия проведены судебно-медицинские, компьютерные и комплексная психолого-искусствоведческая экспертизы. Трое обвиняемых находятся под стражей. В ходе следствия один из фигурантов заключила досудебное соглашение, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Организатор преступной деятельности объявлен в международный розыск.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теги: подозреваемые, детское порно, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети